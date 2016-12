Оуэн удивлен трансферной политикой «Челси»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн высказался о трансфере полузащитника «Челси» Оскара в китайский клуб «Шанхай СИПГ».



Ранее стало известно, что игрок сборной Бразилии отправился в азиатский чемпионат за 60 млн евро.



«Как в «Челси» умудряются это делать? Никогда не думал, что команда может так продавать своих игроков. Они покупают футболистов за одну цену, а продают их в два раза дороже», – написал Оуэн на своей странице в Twitter.

How do Chelsea keep doing it? I've never known a team sell so well. They seem to get double what the player is worth every time. #Oscar #60m