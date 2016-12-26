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Оуэн удивлен трансферной политикой «Челси»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн высказался о трансфере полузащитника «Челси» Оскара в китайский клуб «Шанхай СИПГ».

Ранее стало известно, что игрок сборной Бразилии отправился в азиатский чемпионат за 60 млн евро.

«Как в «Челси» умудряются это делать? Никогда не думал, что команда может так продавать своих игроков. Они покупают футболистов за одну цену, а продают их в два раза дороже», – написал Оуэн на своей странице в Twitter.

Отметим, что «Челси» приобрел Оскара в 2012 году у бразильского «Интернационале» за 32 млн евро.

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