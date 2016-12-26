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Александр Кожевников: Нужно стараться выходить из группы, а там уже посмотрим

Источник:  «Известия»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от игры сборной России на предстоящем молодежном чемпионате мира.

- Если говорить про нашу группу, то, вне всяких сомнений, оппоненты у нас непростые. Особняком, конечно, стоят канадцы и американцы. Но мы всегда играем с ними достойно и на равных. Не думаю, что на этом турнире что-то изменится. Нужно стараться выходить из группы, а там уже посмотрим, насколько хватит выдержки у наших ребят — сумеют ли они совладать с нервами. Главный тренер молодежной сборной Валерий Брагин недавно говорил, что команда не так много забивает. Значит, очень важно сплотиться и прибавлять в командных действиях. Реализация своих моментов — очень важная составляющая успеха, - цитируют Кожевникова «Известия».

Напомним, чемпионат мира среди молодежных команд пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января 2017 года. Матч Канада - Россия состоится 27 декабря и начнется в 04:00 по московскому времени.

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