«Урал» подписал контракт на 4,5 года с полузащитником Александром Ломакиным

«Урал» подписал контракт с полузащитником Александром Ломакиным, который начинал сезон в красноярском «Енисее». Об этом сообщил официальный сайт уральской команды.

21-летний футболист заключил с «Уралом» долгосрочный контракт на 4,5 года и уже в январе начнет в составе своей новой команды подготовку ко второй части сезона.

Добавим, что в текущем сезоне ФНЛ Ломакин провел 18 матчей в составе «Енисея» и забил четыре гола.