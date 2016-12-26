Сергей Шишкарев: Хотелось бы, чтобы в наших чемпионатах были представлены Москва и Санкт-Петербург
Президент ФГР Сергей Шишкарев высказался о расширении мужской и женской суперлиги.
«Расширение суперлиги планируем осуществить за два года. Мне бы хотелось, чтобы в наших чемпионатах были представлены Москва и Санкт-Петербург. Не дело, что столица представлена лишь командами училищ олимпийского резерва – такой мегаполис должен иметь два-три профессиональных клуба. А моя личная мечта, чтобы команда появилась в моем родном Новороссийске. Даже название уже есть – «Черноморский капитан», – сказал Шишкарев.
Напомним, в понедельник Шишкарев был переизбран на пост президента ФГР на новый срок.
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