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Александр Тарханов: Считаю, что переход Ломакина в «Урал» – правильное решение

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал переход полузащитника «Енисея» Александра Ломакина в уральскую команду.

- Мы вели переговоры с «Енисеем» о переходе этого футболиста, и руководство красноярского клуба с сожалением отпустило Александра к нам в «Урал», хотели оставить его у себя. Но я считаю, что его переход в наш клуб – правильное решение. Парень молодой, с большим желанием попробовать себя в Премьер-Лиге. В Красноярске Ломакин хорошо играл и ярко себя проявил. Это качественный плеймейкер с хорошими данными. У него большой потенциал, который нужно раскрывать. Он быстро развивает атаку, и что очень важно, обладает хорошим ударом с левой ноги, хотя и с правой забил несколько мячей. Мы берем Александра не для того, чтобы он сидел на скамейке запасных, а для того, чтобы играл и приносил пользу команде, - цитирует Тарханова пресс-служба «Урала».

Напомним, ранее 21-летний футболист заключил с «Уралом» долгосрочный контракт на 4,5 года и уже в январе начнет в составе своей новой команды подготовку ко второй части сезона.

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