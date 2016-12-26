«Шахтер» объявил о переходе Селезнева в «Карабюкспор»
Нападающий Евгений Селезнев
покидает «Шахтер» и станет игроком «Карабюкспора». Об этом сообщает официальный
сайт донецкого клуба.
В
первой половине сезона 31-летний нападающий принял участие только в семи матчах
и забил два мяча. Напомним, что контракт Евгения Селезнева с «Кубанью» весной
текущего года также был аннулирован досрочно.
Всего Селезнев провел 73 матча
за «Шахтер» и забил 30 мячей. Вместе с командой он завоевал четыре трофея.
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