Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Лугано1 : 1Автомобилист
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Хоккей  Динамо Минск- : -Канада
Футбол  Челси0 : 0Борнмут
Хоккей  Швеция (U-20)- : -Дания (U-20)
Хоккей  США (U-20)- : -Латвия (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Палкин: Болельщики «Шахтера» всегда уважали Селезнева за его горняцкий характер

Источник:  FacebookКомментарии

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал уход из команды Евгения Селезнева. Напомним, что Селезнев перейдет в турецкий «Карабюкспор».

«Евгений Селезнев покидает Шахтер. Болельщики всегда уважали Женю за его горняцкий характер, за шахтерский дух, за голевое чутье, за настроенность на борьбу и стремление побеждать. Спасибо, Женя, за вклад в успехи донецкого «Шахтера»! Знай, «Шахтер» - твой родной дом, где тебя всегда помнят, любят и ценят. Удачи тебе в новом клубе и дальнейшей карьере!», - написал Палкин на своей странице в Facebook.

В первой половине сезона 31-летний нападающий принял участие только в семи матчах и забил два мяча. Напомним, что контракт Евгения Селезнева с «Кубанью» весной текущего года также был аннулирован досрочно.   

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Шахтер» объявил о переходе Селезнева в «Карабюкспор»Нападающий Евгений Селезнев покидает «Шахтер» и станет игроком «Карабюкспора». Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.Украинский журналист: «Динамо» согласно было продать Хачериди в «Зенит» за 8 млн евроЖурналист украинских телеканалов «Футбол 1/2» Игорь Бурбас рассказал о ходе переговоров «Зенита» с киевским «Динамо» по трансферу защитника Евгения Хачериди.Евгений Хачериди: Мне ничего не сообщали об интересе со стороны «Зенита»Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди прокомментировал слухи о своем возможном переходе в «Зенит».Давид Хочолава: Если и покину «Черноморец», то моя новая команда не будет из РоссииЗащитник одесского «Черноморца» Давид Хочолава прокомментировал новость о том, что футболистом интересуется «Шахтер» и клубы из России.Владимир Мунтян: Часто общались с футболистами «Спартака», особенно с Ловчевым. Сейчас потеряли связьБывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной СССР Владимир Мунтян сказал, что раньше часто общался с игроками «Спартака» (в частности, с Евгением Ловчевым).«Фенербахче» предлагает семь миллионов евро за ТайсонаПолузащитником донецкого «Шахтера» Тайсоном интересуется «Фенербахче». Об этом сообщает бразильская версия сайта Goal.com.Украинский журналист: «Зенит» сперва вышел на руководство киевского «Динамо», а не на агента ХачеридиЖурналист украинских телеканалов «Футбол 1/2» Игорь Бурбас рассказал о нюансах переговорного процесса между «Зенитом» и «Динамо» относительно перехода Евгения Хачериди. Также он ответил на обвинения со стороны агента игрока Вадима Шаблия, который ранее отверг возможность такого перехода.Агент Хачериди: Ни я, ни «Динамо» не получали предложений от «Зенита»Вадим Шаблий, агент защитника киевского «Динамо» Евгения Хачериди, прокомментировал информацию об интересе «Зенита». Ранее сообщалось, что питерский клуб намерен приобрести игрока сборной Украины за 4 млн евро.Украинский журналист: «Зенит» торгуется с киевским «Динамо» по Хачериди«Зенит» хочет приобрести защитника киевского «Динамо» Евгения Хачериди. Об этом в своем твиттере сообщил журналист украинского телеканала «Футбол 1» Игорь Бурбас.Эдуардо да Силва покинул «Шахтер»Нападающий Эдуардо да Силва покинул донецкий «Шахтер». Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Днепр» в январе может быть исключен из украинской премьер-лигиФедерация футбола Украины и «Днепр» получили официальное письмо-предупреждение от ФИФА.Эдуардо, Шевчук и Кобин покинут «Шахтер»Донецкий «Шахтер» не будет продлевать контракты с нападающим Эдуардо да Силвой, защитниками Вячеславом Шевчуком и Василием Кобиным. Эти футболисты покинут клуб.Селезнев может перейти в турецкий «Карабюкспор»Нападающий Евгений Селезнев может стать игроком турецкого клуба «Карабюкспор». Ранее сообщалось, что его контракт с донецким «Шахтером» расторгнут.«Шахтер» намерен провести матч Лиги Европы против «Сельты» в ХарьковеДонецкий «Шахтер» хочет провести матч 1/16 финала Лиги Европы против испанской «Сельты» в Харькове. Напомним, что сейчас донецкий клуб матчи еврокубков проводит во Львове.Контракт Евгения Селезнева с «Шахтером» расторгнут31-летний нападающий сборной Украины Евгений Селезнев, ранее выступавший за «Кубань», покидает донецкий «Шахтер».Срна может стать игроком «Манчестер Сити» в случае срыва перехода в «Барселону»Интерес к защитнику «Шахтера» Дарио Срне проявляет «Манчестер Сити». Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo, которое ранее писало, что хорватский футболист близок к переходу в «Барселону».Украинский журналист: Луческу хотел остаться в «Шахтере», но Ахметов решил не продлевать контрактГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу был намерен продолжать сотрудничество с «Шахтером». От подписания нового контракта в прошлом сезоне отказался владелец донецкого клуба Ринат Ахметов.Игорь Суркис: Пришло время завершения карьеры Гусева в «Динамо»Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис попрощался с полузащитником Олегом Гусевым, покинувшим клуб.Киевское «Динамо» рассталось с ГусевымКиевское «Динамо» расторгло контракт с полузащитником Олегом Гусевым.Киевское «Динамо» предложит Шовковскому работу в структуре клубаБывший вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский, возможно, останется работать в структуре клуба. Такое предложение ему поступит в ближайшее время.

Шахтер
Шахтеркалендарьстатистика
Евгений Селезнёв
Евгений Селезнёввсе новости
Сергей Палкин
Сергей Палкинвсе новости
Чемпионат Украины
Чемпионат Украинытаблицакалендарьстатистикатексты/новости