Сергей Палкин: Болельщики «Шахтера» всегда уважали Селезнева за его горняцкий характер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал уход из команды Евгения Селезнева. Напомним, что Селезнев перейдет в турецкий «Карабюкспор».

«Евгений Селезнев покидает Шахтер. Болельщики всегда уважали Женю за его горняцкий характер, за шахтерский дух, за голевое чутье, за настроенность на борьбу и стремление побеждать. Спасибо, Женя, за вклад в успехи донецкого «Шахтера»! Знай, «Шахтер» - твой родной дом, где тебя всегда помнят, любят и ценят. Удачи тебе в новом клубе и дальнейшей карьере!», - написал Палкин на своей странице в Facebook.

В первой половине сезона 31-летний нападающий принял участие только в семи матчах и забил два мяча. Напомним, что контракт Евгения Селезнева с «Кубанью» весной текущего года также был аннулирован досрочно.