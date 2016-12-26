Сергей Палкин: Болельщики «Шахтера» всегда уважали Селезнева за его горняцкий характер
Генеральный директор «Шахтера»
Сергей Палкин прокомментировал уход из команды Евгения Селезнева. Напомним, что
Селезнев перейдет в турецкий «Карабюкспор».
«Евгений
Селезнев покидает Шахтер. Болельщики всегда уважали Женю за его горняцкий
характер, за шахтерский дух, за голевое чутье, за настроенность на борьбу и
стремление побеждать. Спасибо, Женя, за вклад в успехи донецкого «Шахтера»!
Знай, «Шахтер» - твой родной дом, где тебя всегда помнят, любят и ценят. Удачи
тебе в новом клубе и дальнейшей карьере!», - написал Палкин на своей
странице в Facebook.
В
первой половине сезона 31-летний нападающий принял участие только в семи матчах
и забил два мяча. Напомним, что контракт Евгения Селезнева с «Кубанью» весной
текущего года также был аннулирован досрочно.