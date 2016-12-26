Льюис Хэмилтон: Нынешний стиль руководства Формулой-1 недостаточно хорош
Пилот команды «Мерседес» Льюис
Хэмилтон раскритиковал руководство Формулы-1.
«Нынешний стиль руководства
Формулой 1? Он недостаточно хорош. Посмотрите на соревнования, которые устраивают
американцы, такие как Super Bowl. Они делают из события настоящее шоу, и это
работает. Я думаю, что таким образом мы могли бы привлечь больше зрителей на
трибуны.
Многие в США
спрашивают меня: «А что такое Формула-1?» Меня удивляет то, что некоторые даже
не слышали о ней», - цитирует Хэмилтона Autosport.
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