Льюис Хэмилтон: Нынешний стиль руководства Формулой-1 недостаточно хорош

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон раскритиковал руководство Формулы-1.

«Нынешний стиль руководства Формулой 1? Он недостаточно хорош. Посмотрите на соревнования, которые устраивают американцы, такие как Super Bowl. Они делают из события настоящее шоу, и это работает. Я думаю, что таким образом мы могли бы привлечь больше зрителей на трибуны.

Многие в США спрашивают меня: «А что такое Формула-1?» Меня удивляет то, что некоторые даже не слышали о ней», - цитирует Хэмилтона Autosport.