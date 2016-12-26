Даниэль Риккардо: Мне лучше быть в «Ред Булле», чем в «Мерседесе»

Пилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо считает, что ему лучше остаться в своем нынешнем коллективе, а не переходить в «Мерседес».

«Если бы вы делали ставки, то сказали бы: «А почему бы «Мерседесу» не победить снова?» Но я искренне верю в то, что мне лучше быть в «Ред Булле» Наша команда не почивает на лаврах. Мы предельно мотивированы: у нас есть все, чтобы сделать огромный шаг вперед.

В 2016-м мы добились существенного прогресса вместе с «Рено», поэтому все с нетерпением ждут сезона-2017. Скорее всего, «Мерседес» будет быстра в 2017-м, однако у этой команды может возникнуть склонность к самодовольству, в отличие от нас», - цитирует Риккардо Autosport.