Даниэль Риккардо: Мне лучше быть в «Ред Булле», чем в «Мерседесе»
Пилот
команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо считает, что ему лучше остаться в своем
нынешнем коллективе, а не переходить в «Мерседес».
«Если бы вы делали ставки, то
сказали бы: «А почему бы «Мерседесу» не победить снова?» Но я искренне верю в
то, что мне лучше быть в «Ред Булле» Наша команда не почивает на лаврах. Мы
предельно мотивированы: у нас есть все, чтобы сделать огромный шаг вперед.
В 2016-м мы добились существенного прогресса вместе с «Рено», поэтому все с нетерпением ждут сезона-2017. Скорее всего, «Мерседес» будет быстра в 2017-м, однако у этой команды может возникнуть склонность к самодовольству, в отличие от нас», - цитирует Риккардо Autosport.
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