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Федор Лапин: Для Гассиева бой против Гловацкого — хорошая возможность

Источник:  Р-СпортКомментарии

Известный российский тренер Федор Лапин рассказал, что его подопечному Кшиштофу Гловацки был бы интересен бой с чемпионом мира IBF в первом тяжелом весе Муратом Гассиевым.

- У Гловацки и Гассиева одни представители, сопромоутеры, и организовать такой бой легче. А Гловацки без разницы, с кем боксировать. Кшиштоф не ищет себе легких и промежуточных боев. Мы, например, могли «вилять» перед Усиком. И я вот разговаривал с Кшиштофом, и для него главная задача – взять реванш у Усика. Но и против боя с Гассиевым он точно не будет. При этом очевидно, что для Гассиева бой против Гловацки - хороший шаг и возможность, потому что Кшиштофа знают в США, на американском телевидении.

А для нас это хорошая возможность получить титул чемпиона мира. В первой половине января идем к врачу и слушаем его рекомендации. В случае одобрения Кшиштофу хорошо бы провести бой в апреле, - передает слова Лапин «Р-Спорт».

Ранее о возможности боя между Муратом Гассиевым и поляком Кшиштофом Гловацки, ранее владевший поясом WBO, рассказал промоутер Анджей Василевский в рамках программы «Puncher» на польском телевидении.

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