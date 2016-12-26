Эмеев, Хабилов и Волков пробились в финал голосования на звание лучшего бойца России по итогам года
На сайте «Советского спорта» завершилось голосование (второй полуфинал) на звание лучшего российского бойца ММА по итогам 2016 года.
Результаты опроса определили пятерку спортсменов, которые вышли в финал: Рустам Хабилов, Артем Фролов, Мухамед Берхамов, Рамазан Эмеев и Александр Волков.
По итогам первого головования в финал пробились: Хабиб Нурмагомедов, Александр Шлеменко, Аскар Аскаров, Анастасия Янькова и Марат Гафуров.
В скоро времени стартует третий этап, который определит лучшего бойца по итогам года. В голосовании примут участие журналисты, пишущие о ММА.
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