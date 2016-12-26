Старых вернулась в сборную России после дисквалификации за допинг и включена в состав на Кубок IBU

Российская биатлонистка Ирина Старых включена в состав сборной России на этап Кубка IBU. Напомним, что ранее она была дисквалифицирована за допинг.

Как сообщает Lenta.ru, для Старых этот этап станет первым международным соревнованием после трехлетней дисквалификации. Она была дисквалифицирована с 23 декабря 2013 года за применение запрещенного препарата эритропоэтина.

Также в состав сборной России на этот этап включены Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Анна Никулина, Светлана Слепцова, Ольга Якушова, Светлана Миронова. Этап пройдет в итальянском Мартелле с 5 по 8 января.