Илья «ALOHADANCE» Коробкин достиг отметки 9 000 MMR
Бывший игрок Virtus.pro и Team Empire Илья «ALOHADANCE» Коробкин достиг отметки 9 000 MMR в одиночном рейтинге Dota 2.
Полный список ТОП-200 MMR можно посмотреть по ссылке.
Напомним, что ранее достигнуть этой отметки смогли Амер «Miracle-» аль-Баркави, Артур «Arteezy» Бабаев, Ху «KAKA» Ляньчжи, Роман «RAMZES666» Кушнарев, Лассе «MATUMBAMAN» Юрпалайнен, Акбар «SoNNeikO» Бутаев и Марун «GH» Мерхей.
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