Защитник «Волгаря» Зуйков: Со стороны «Зенита» есть интерес ко мне

Защитник астраханского «Волгаря» Сергей Зуйков в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал интерес со стороны «Зенита».

- Со стороны «Зенита» действительно есть интерес, но пока не могу сказать, поеду ли я на сборы с основной командой петербуржцев. До Нового года должно все определиться, во всяком случае я на это надеюсь, - сказал Зуйков корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее главный тренер астраханцев Юрий Газзаев сообщил о том, что «Зенит» спросил руководство клуба о возможности взять Зуйкова на сборы.

Зуйков является воспитанником «Локомотива» и выступает за «Волгарь» с зимы 2013 года. В сезоне-2016/17 23-летний защитник провел в ФНЛ 19 матчей и забил пять мячей с пенальти.

Астраханский клуб после осенней части ФНЛ идет на 17-м месте, имея в активе 26 очков.