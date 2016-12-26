Мокин покинул пост главного тренера «Автодора»
Сергей Мокин подал в отставку
с поста главного тренера «Автодора». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что специалист
переведен на работу в молодежную
команду. В текущем
сезоне 60-летний наставник провел у руля «Автодора» 19 игр в Единой Лиге ВТБ и
Лиге чемпионов, одержав в них шесть побед.
«Команда потерпела ряд
поражений. В последнем матче проиграли на своей площадке прямому конкуренту за
выход в плей-офф Лиги Чемпионов – ситуация, при которой я принял решение подать
в отставку», – сказал Сергей Мокин.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически