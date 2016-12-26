Мокин покинул пост главного тренера «Автодора»

Сергей Мокин подал в отставку с поста главного тренера «Автодора». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что специалист переведен на работу в молодежную команду. В текущем сезоне 60-летний наставник провел у руля «Автодора» 19 игр в Единой Лиге ВТБ и Лиге чемпионов, одержав в них шесть побед.

«Команда потерпела ряд поражений. В последнем матче проиграли на своей площадке прямому конкуренту за выход в плей-офф Лиги Чемпионов – ситуация, при которой я принял решение подать в отставку», – сказал Сергей Мокин.