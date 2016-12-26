Лука Джорджевич: Сделаем все возможное, чтобы «Спартак» вновь остался без чемпионства

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич рассказал о первоочередных задачах питерской команды.

- У нас всегда большие амбиции. Победа в чемпионате является для «Зенита» первоочередной целью. Сейчас у нас не лучшее положение, московский «Спартак» находится в отличной форме, и спустя 15 лет у них есть отличный шанс на победу в чемпионате. Но мы сделаем все возможное, чтобы «красно-белые» вновь остались без чемпионства, - передает слова Джорджевича портал CDM.

Напомним, что после 17 туров «Зенит» имеет в своем активе 35 очков, отставая от лидирующего «Спартака» на пять баллов.