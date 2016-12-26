«Уотфорд» - «Кристал Пэлас». Защитник хозяев Янмаат заменен на четвертой минуте матча из-за травмы
Защитник «Уотфорда» Дэрил Янмаат заменен на четвертой минуте матча
18-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас». Он получил травму.
Отметим, что Янмаат не смог покинуть поле самостоятельно – врачи унесли
его на носилках. Степень серьезности повреждения пока неизвестна. Заменил голландца Хуан Суньига.
Для 27-летнего игрока это был 11 матч за «Уотфорд» в нынешнем сезоне. В его активе один год и одна голевая передача.
Матч
Уотфорд - Кристал Пэлас - 1:1 (0:1)
Голы
Кабай 26 (0:1). Дини 71 (1:1 - пен.).
Состав
Уотфорд: Гомес, Бритос, Янмат (Суньига, 4, Синклер, 85), Кабул, Прёдль, Холебас, Бехрами (Дини, 14), Гедиура, Капу, Амрабат, Игало
Кристал Пэлас: Хеннесси, Данн, Делэйни, Келли, Уорд, Панчон, Заха, Таунсенд (Матч, 74), Фламини (Кэмпбелл, 81), Кабай, Бентеке К.
Незабитые пенальти
Бентеке К. (Кристал Пэлас), 37
Предупреждения:
Холебас, 53; Бритос, 90 - Панчон, 45; Бентеке К., 45; Делэйни, 71; Заха, 87
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
26 декабря 15:30, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция