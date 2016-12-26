«Уотфорд» - «Кристал Пэлас». Бехрами стал вторым игроком хозяев, замененным из-за травмы в первые 14 минут

Полузащитник «Уотфорда» Валон Бехрами получил травму в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас». Из-за этого он был вынужден покинуть поле.

На 14-й минуте Бехрами заменил Трой Дини. Напомним, что уже на четвертой минуте был заменен из-за травмы другой игрок «шершней» - защитник Дэрил Янмаат.

Матч против «Кристал Пэлас» был для 31-летнего Бехрами 16-м в нынешнем сезоне.