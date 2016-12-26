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«Уотфорд» - «Кристал Пэлас». Бехрами стал вторым игроком хозяев, замененным из-за травмы в первые 14 минут

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Уотфорда» Валон Бехрами получил травму в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».  Из-за этого он был вынужден покинуть поле.

На 14-й минуте Бехрами заменил Трой Дини. Напомним, что уже на четвертой минуте был заменен из-за травмы другой игрок «шершней» - защитник Дэрил Янмаат.

Матч против «Кристал Пэлас» был для 31-летнего Бехрами 16-м в нынешнем сезоне.

Матч

Уотфорд - Кристал Пэлас - 1:1 (0:1)

Голы

Кабай 26 (0:1). Дини 71 (1:1 - пен.).

Состав

Уотфорд: Гомес, Бритос, Янмат (Суньига, 4, Синклер, 85), Кабул, Прёдль, Холебас, Бехрами (Дини, 14), Гедиура, Капу, Амрабат, Игало

Кристал Пэлас: Хеннесси, Данн, Делэйни, Келли, Уорд, Панчон, Заха, Таунсенд (Матч, 74), Фламини (Кэмпбелл, 81), Кабай, Бентеке К.

Незабитые пенальти

Бентеке К. (Кристал Пэлас), 37

Предупреждения:

Холебас, 53; Бритос, 90 - Панчон, 45; Бентеке К., 45; Делэйни, 71; Заха, 87

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

26 декабря 15:30, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция

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