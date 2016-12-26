Спортивный директор «Томи»: Предложение по трансферу Погребняка от «Зенита» нам не поступало

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о возможном переходе Кирилла Погребняка в «Зенит».

- Для нас это тоже новость. Нам никаких предложений по Погребняку не поступало, надо спросить у самого «Зенита». Мы стараемся устраивать игроков в другие клубы, сообщили Кириллу, чтобы по возможности искал команду. Сейчас он находится в отпуске, возможно, его агент ведет переговоры с кем-то.

- В СМИ также сообщили, что Комбаров и Дьяков могут перейти в «Арсенал».

- В клубе пока нет такой информации. Виталий у нас находится в аренде, если игрок и «Динамо» найдут вариант с другим клубом, то мы переподпишем соглашение. По Комбарову - в случае, если он тоже уйдет в другую команду, мы напишем ему официальное письмо, что выплатим весь долг по зарплате, - сказал Кудряшов корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация об интересе к Погребняку со стороны «Зенита».

Погребняк выступает за «Томь» с 2011 года. В сезоне-2016/17 24-летний форвард провел 6 матчей в чемпионате России, только один из них - в стартовом составе. Также на счету нападающего матч 1/16 финала Кубка России против «Сибири» (0:1).

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