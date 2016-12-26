«Севилья» заинтересована в аренде Марсьяля у «МЮ»
Интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялю проявляет «Севилья».
Об этом сообщает французский сайт RMC Sport.
Сообщается, что испанский клуб хочет арендовать игрока в январе.
Тренерский штаб уверен, что Антони быстро приспособится к игре в Испании. Тем не менее, «МЮ» пока не
горит желанием отпускать игрока даже в аренду.
В текущем сезоне 21-летний Антони Марсьяль провел 16 матчей за «МЮ» во
всех турнирах и забил четыре мяча при трех голевых передачах.
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