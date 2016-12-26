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«Севилья» заинтересована в аренде Марсьяля у «МЮ»

Источник:  RMCКомментарии

Интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялю проявляет «Севилья». Об этом сообщает французский сайт RMC Sport.

Сообщается, что испанский клуб хочет арендовать игрока в январе. Тренерский штаб уверен, что Антони быстро приспособится к  игре в Испании. Тем не менее, «МЮ» пока не горит желанием отпускать игрока даже в аренду.

В текущем сезоне 21-летний Антони Марсьяль провел 16 матчей за «МЮ» во всех турнирах и забил четыре мяча при трех голевых передачах. 

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