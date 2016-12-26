«Зенит» намеревается приобрести Роббена у «Баварии»

Питерский «Зенит» намеревается приобрести у мюнхенской «Баварии» полузащитника Арьена Роббена. Об этом сообщает итальянский портал ItaSportPress.

Итальянское издание отмечает, что в услугах 32-летнего полузащитника заинтересован главный тренер петербуржцев Мирча Луческу. «Бавария» готова отпустить игрока, но при условии выгодного предложения - мюнхенцы хотят выручить за Роббена не менее €10 млн.

Как сообщает портал, голландский легионер «Баварии», который уже летом 2017 года может получить статус свободного агента, не горит желанием переезда в Россию.

Напомним, что Роббен пришел в немецкую команду в августе 2009 года, перейдя в стан мюнхенцев из мадридского «Реала». С момента перехода Роббен провел в составе «Баварии» 147 матчей и забил 80 голов. В текущем сезоне он провел за немецкий клуб 14 матчей, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.