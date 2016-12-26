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Ольга Фаткулина: Никогда не употребляла допинг. Печально, что на меня наговаривают

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российская конькобежка Ольга Фаткулина утверждает, что она не употребляла допинг. Ранее сообщалось, что она могла быть упомянута во второй части доклада Макларена

«Когда отвечаешь на такие вопросы, то теряешься, даже эмоции сложно выразить. Я никогда не употребляла запрещенных веществ, и меня печалит, что на меня наговаривают. Хочется подойти и разобраться, но понимаю, что ничего не докажешь, со всеми не разберешься. Пусть этим занимаются соответствующие структуры», - цитирует Фаткулину «Р-Спорт».

На данный момент неизвестно, упомянута ли Фаткулина в докладе, но несколько СМИ сообщили, что ее имя может быть в нем. 26-летняя Ольга Фаткулина – серебряный призер Олимпиады в Сочи на дистанции 500 метров, чемпионка мира на дистанции 1000 метров.

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