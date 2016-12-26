Джикия сегодня станет игроком «Спартака»

Защитник «Амкара» Георгий Джикия перейдет в «Спартак». Соглашение будет подписано сегодня.

По информации «Матч ТВ», контракт будет подписан на 4,5 года. Сумма трансфера - 120 миллионов рублей. Официально о переходе будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, в сезоне-2016/17 23-летний защитник провел за «Амкар» 17 матчей и получил пять желтых карточек. До пермского клуба футболист выступал за дзержинский «Химик», «Спартак» из Нальчика и «Локомотив-2».

Контракт Джикии с «Амкаром» истекает 30 июня 2018 года.