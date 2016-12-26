Джикия сегодня станет игроком «Спартака»
Защитник «Амкара» Георгий
Джикия перейдет в «Спартак». Соглашение будет подписано сегодня.
По информации «Матч ТВ»,
контракт будет подписан на 4,5
года. Сумма трансфера - 120 миллионов рублей. Официально о переходе
будет объявлено в ближайшее время.
Напомним,
в сезоне-2016/17 23-летний защитник провел за «Амкар» 17 матчей и получил пять
желтых карточек. До пермского клуба футболист выступал за дзержинский «Химик»,
«Спартак» из Нальчика и «Локомотив-2».
Контракт
Джикии с «Амкаром» истекает 30 июня 2018 года.
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