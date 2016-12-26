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Дмитрий «hooch» Богданов: Хочу прояснить эту ситуацию с посевом, поскольку она выглядит как очень большая шутка

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Капитан команды .Russia Дмитрий «hooch» Богданов написал открытое письмо организаторам WESG, в котором выразил недовольство посевом группы А.

«Мы долго ждали посев групп и сегодня увидели в нашей группе следующие команды: топ-1 европейской квалификации — Team Dignitas (заменила  Epsilon eSports), второе и третье места европейской квалификации — .Russia и Virtus.pro — и топ-8 отборочных — Team EnVyUs. Также у нас в группе топ-2 и топ-4 американской квалификации — subtLe и Team One. Ни одной команды из Азии или Африки. 

Теперь посмотрим на группу В и D, где по одной команды из Европы — iGame и Team Ukraine, которые заняли 5-8 место на квалификации. В остальных группах все выглядит довольно логично: финалисты американских, африканских и азиатских отборочных разведены по разным группам. Но в нашей группе просто отсутствует логика посева. 

Вы делаете турнир с призовым фондом в $1,5 млн и называете себя «Кубок Мира», то в этом случае другие организаторы разводят команды из одного региона, чтобы понять, кто лучше. Мы не для того прошли европейские квалификации, чтобы потом в решающем турнире у нас в группе были четыре европейские команды. Так что мне интересно, это просто глупая ошибка, сделанная людьми, которые не следят за CS:GO и не заботятся о групповом посеве, или как? 

Как капитан и представитель своей страны на вашем турнире, я хочу узнать, какую систему посева вы используете? Также прошу ответить на вопросы: почему в нашей группе нет ни одной команды из Азии и Африки, но есть топ-3 команды Европы, когда команды, занявшие 5-8 места, разведены по разным группам? 

Мы будем играть и представлять нашу страну при любых условиях, и сделаем все возможное, чтобы показать нашу лучшую игру. Но я хочу прояснить эту ситуацию с посевом, поскольку она выглядит как очень большая шутка».

World Electronic Sports Games пройдет с 12 по 15 января в китайском городе Чанчжоу. Призовой фонд турнира по CS:GO составит 1,5 миллиона долларов. 

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