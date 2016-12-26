Воронин покинет пост главного тренера мужской сборной России по гандболу после ЧМ-2017

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Лев Воронин покинет свой пост после чемпионата мира 2017 года. Об этом сообщил сам специалист.

Отметим, что Воронин был избран на пост генерального директора Федерации гандбола России

«Спасибо делегатам за доверие! После чемпионата мира 2017 года я завершаю работу в сборной в качестве тренера и планирую сосредоточиться на работе в федерации», - цитирует Воронина «Р-Спорт».

Чемпионат мира пройдет 11-29 января во Франции.