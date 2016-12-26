«Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Уотфордом» в первом матче под руководством Эллардайса

«Уотфорд» дома сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1) в 18-м туре чемпионата Англии.



Счет на 26-й минуте открыл полузащитник гостей Йоан Кабай. Вскоре Кристиан Бентеке мог удвоить преимущество своей команды, однако не реализовал пенальти.

Во втором тайме Трой Дини с одиннцатиместрой отметки восстановил равенство.

Отметим, что это был первый матч, который лондонский клуб провел с новым главным тренером Сэмом Эллардайсом.

Хозяева поля с 22 очками занимают на данный момент 10-е место, их сегодняшний соперник с 16 баллами - на 17-й строчке.

В следующем туре «Уотфорд» 1 января примет «Тоттенхэм», а «Кристал Пэлас» в тот же день сыграет на выезде с «Арсеналом».