Фирмино предстанет перед судом за вождение машины в нетрезвом состоянии на Рождество
Полиция Мерсисайда обвиняет
нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино в вождении автомобиля в нетрезвом
состоянии. Утром в субботу, когда в Англии отмечали Рождество, он был
остановлен полицейскими.
Как сообщает Goal.com, полиция
установила, что в этот момент количество алкоголя в организме футболиста
превышало норму. 31 января он должен явиться в суд. В этот же день его команда
сыграет с «Челси» в чемпионате Англии.
В нынешнем сезоне 25-летний
Роберто Фирмино провел 18 матчей за «Ливерпуль» и забил шесть мячей при шести
голевых передачах.
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