Фирмино предстанет перед судом за вождение машины в нетрезвом состоянии на Рождество

Полиция Мерсисайда обвиняет нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. Утром в субботу, когда в Англии отмечали Рождество, он был остановлен полицейскими.

Как сообщает Goal.com, полиция установила, что в этот момент количество алкоголя в организме футболиста превышало норму. 31 января он должен явиться в суд. В этот же день его команда сыграет с «Челси» в чемпионате Англии.

В нынешнем сезоне 25-летний Роберто Фирмино провел 18 матчей за «Ливерпуль» и забил шесть мячей при шести голевых передачах.