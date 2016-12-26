«Спартак» предложил «Интеру» за Йоветича 15 млн евро

«Спартак» сделал «Интеру» предложение о трансфере нападающего Стевана Йоветича, сообщает ITASportPress.

По данным издания, красно-белые готовы заплатить за 27-летнего черногорца 15 млн евро, а самому игроку предлагают зарплату 3,5 млн евро в год.

Йоветич играет за «Интер» с 2015 года, ранее он выступал за такие клубы, как «Партизан», «Фиорентина», «Манчестер Сити». За сборную Черногории форвард играет с 2007 года, он провел за национальную команду 40 матчей и забил 16 мячей.

В нынешнем сезоне Йоветич принял участие в пяти матчах серии А, проведя на поле всего 67 минут, результативными действиями не отметился.