Виктор Панченко возглавил селекционно-аналитический департамент «Локомотива»

Виктор Панченко назначен директором селекционно-аналитического департамента «Локомотива», сообщается на официальном сайте столичного клуба.

«Виктор Вячеславович имеет богатый и успешный опыт по поиску и подбору футболистов. Ранее он возглавлял селекционный отдел в столичных ЦСКА и «Динамо»», - говорится в сообщении.

В бытность игроком Панченко выступал за «Локомотив» в 1988-1989 гг (11 матчей, один гол). В 1993 году в составе КАМАЗа он стал лучшим бомбардиром чемпионата России. В том же году был включен в список 33 лучших футболистов страны по итогам сезона.