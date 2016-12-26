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Кулижников пропустит чемпионат России

Источник:  Р-СпортКомментарии

Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье конькобежец Павел Кулижников пропустит чемпионат России в Коломне, сообщил тренер российских спринтеров Дмитрий Дорофеев.

Кулижников не попал в заявку на второй день чемпионата России, который является квалификационным для участия в чемпионате Европы и чемпионате мира. Напомним, на этапе Кубка мира в Херенвене Кулижников из-за полученного повреждения не стартовал на дистанции 1000 м.

«Павла беспокоит травма, на чемпионате России он не побежит, - цитирует Дорофеева «Р-Спорт». - Решение по его участию в чемпионате Европы мы будем принимать позже».

Чемпионат Европы в многоборье, который впервые в истории будет проводиться и на спринтерских дистанциях, пройдет в голландском Херенвене в январе 2017 года. Чемпионат мира на отдельных дистанциях состоится в южнокорейском Канныне 9-12 февраля. 

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