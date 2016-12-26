Ди Мария может перейти в один из китайских клубов
Полузащитник «ПСЖ» Анхель
Ди Мария может оказаться в Китае. Об
этом сообщают французские СМИ.
Как информирует L'Equipe, Ди Мария хочет покинуть свой нынешний клуб. На
данный момент агент аргентинца Жорже Мендеш предлагает своего клиента представителям
чемпионата Китая. Он надеется договориться о высокой зарплате для игрока в
китайском чемпионате.
В текущем сезоне 28-летний
Анхель Ди Мария провел 21 матч за «ПСЖ» и забил три мяча при семи голевых
передачах.
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