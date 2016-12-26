Ди Мария может перейти в один из китайских клубов

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может оказаться в Китае. Об этом сообщают французские СМИ.

Как информирует L'Equipe, Ди Мария хочет покинуть свой нынешний клуб. На данный момент агент аргентинца Жорже Мендеш предлагает своего клиента представителям чемпионата Китая. Он надеется договориться о высокой зарплате для игрока в китайском чемпионате.

В текущем сезоне 28-летний Анхель Ди Мария провел 21 матч за «ПСЖ» и забил три мяча при семи голевых передачах.