Кармело Энтони подарил машину подростку, страдающему онкологическим заболеванием
Форвард «Нью-Йорка» Кармело Энтони подарил внедорожник KIA
Sorento 17-летнему Джаррелу Ларе, страдающему редким онкологическим
заболеванием.
Как сообщает Lenta.ru, у Лары лангергансоклеточный гистиоцитоз. «Не
думаю, что это можно описать словами. С моим фондом мы подарили семье Джаррела
автомобиль и просто смотрели на их эмоции. Ребенок хотел заплакать, но
сдержался», — сказал Кармело Энтони.
Вручение подарка произошло перед матчем регулярного чемпионата НБА, в котором «Никс» на своем паркете уступили команде «Бостону» (114:119).
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