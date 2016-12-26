Гаджи Гаджиев: Не могу идти против решения руководства продать Джикию

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал предстоящий переход защитника Георгия Джикии в «Спартак».

«Конечно, я бы хотел, чтобы Джикия остался в команде до конца сезона, но есть руководство, которое тоже решает поставленные перед ними задачи. Никто бы не хотел, чтобы клуб закончил сезон, к примеру, как «Томь». Я все понимаю и не могу идти против решения руководства», - цитирует Гаджиева ТАСС.

В этом сезоне 23-летний Джикия в 17 матчах чемпионата России забил один мяч и сделал одну голевую передачу.