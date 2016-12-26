Сэм Эллардайс: Считаю, что «Кристал Пэлас» потерял два очка
Главный тренер «Кристал
Пэлас» Сэм Эллардайс поделился впечатлениями после матча против «Уотфорда» в
18-м туре чемпионата Англии. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).
«Я думаю, что мы потеряли
два очка. Хотя в чем-то это было обнадеживающее выступление выездном матче,
который был для меня первым в команде. Если посмотреть на события матча, то мы
должны были побеждать, но упустили слишком много моментов.
Пенальти – это был большой шанс, счет мог стать 2:0. Кроме того, мы должны были получить еще один пенальти, и это могло принести нам победу. В целом, если мы продолжим играть в том же духе, мы можем начать побеждать. Надеюсь на это. Я рассчитывал, что мы не пропустим, но мы позволили соперникам легко заработать пенальти», - цитирует Элардайса ВВС.
Матч
Уотфорд - Кристал Пэлас - 1:1 (0:1)
Голы
Кабай 26 (0:1). Дини 71 (1:1 - пен.).
Состав
Уотфорд: Гомес, Бритос, Янмат (Суньига, 4, Синклер, 85), Кабул, Прёдль, Холебас, Бехрами (Дини, 14), Гедиура, Капу, Амрабат, Игало
Кристал Пэлас: Хеннесси, Данн, Делэйни, Келли, Уорд, Панчон, Заха, Таунсенд (Матч, 74), Фламини (Кэмпбелл, 81), Кабай, Бентеке К.
Незабитые пенальти
Бентеке К. (Кристал Пэлас), 37
Предупреждения:
Холебас, 53; Бритос, 90 - Панчон, 45; Бентеке К., 45; Делэйни, 71; Заха, 87
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
26 декабря 15:30, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция