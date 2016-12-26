Сэм Эллардайс: Считаю, что «Кристал Пэлас» потерял два очка

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс поделился впечатлениями после матча против «Уотфорда» в 18-м туре чемпионата Англии. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

«Я думаю, что мы потеряли два очка. Хотя в чем-то это было обнадеживающее выступление выездном матче, который был для меня первым в команде. Если посмотреть на события матча, то мы должны были побеждать, но упустили слишком много моментов.

Пенальти – это был большой шанс, счет мог стать 2:0. Кроме того, мы должны были получить еще один пенальти, и это могло принести нам победу. В целом, если мы продолжим играть в том же духе, мы можем начать побеждать. Надеюсь на это. Я рассчитывал, что мы не пропустим, но мы позволили соперникам легко заработать пенальти», - цитирует Элардайса ВВС.