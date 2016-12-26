«Югра» обыграла «Сибирь»

читайте также

«Йокерит» дома обыграл рижское «Динамо» Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и рижским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Йокерита».

«Спартак» по буллитам проиграл «Словану» «Слован» дома обыграл «Спартак» (5:4 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Торпедо» обыграло «Витязь» «Торпедо» дома взял верх над «Витязем» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

КХЛ. «Югра» победила «Сибирь», ЦСКА – «Локомотив» и другие матчи. Онлайн Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.

ЦСКА – «Локомотив». Онлайн В понедельник, 26 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА примет ярославский «Локомотив».

Вратарь «Амура» с размаху бьет ловушкой по голове форварда «Адмирала» (видео) Жаркая концовка поединка на Дальнем востоке. Голкипер гостей Юха Метсола показал хорошие навыки не только в хоккее, но и в рукопашном бое.

«В «Барселоне» – тоже советские принципы». Экс-игрок СКА – о хоккее в Испании Украинский защитник Сергей Гаркуша в интервью «Советскому спорту» – о том, как приехал в Испанию и почему не хочет уезжать.

Старт МЧМ и «Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Главные события недели «Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.

Лучший гол декабря в КХЛ! Форвард «Северстали» обыграл трех игроков (видео) Поединок в Тольятти доказал, что даже так называемые «нетоповые матчи» КХЛ смотреть стоит! Ведь и в них может случиться настоящее чудо.

«Амур» на выезде обыграл «Адмирал» Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Амуром» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Амура».

Дмитрий Юдин: «Нефтехимик» действовал агрессивно? Их тренирует Назаров, это о многом говорит Защитник СКА Дмитрий Юдин поделился впечатлениями победы над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:0).

Вячеслав Буланов: Я был удивлен. Шокирован. Но проситься в КХЛ не стану (видео) Обозреватель «Советского спорта» на Международном хоккейном форуме встретил арбитра Вячеслава Буланова, который теперь не трудится в КХЛ.

Канарейкин прав! За ошибки-провокации судей надо штрафовать наравне с тренерами Дмитрий Пономаренко поддерживает наставника «Авангарда» Федора Канарейкина в его претензиях к судьям КХЛ и предлагает свое решение проблемы.

Юрий Петров: Авангард» реализовал наши ошибки, а мы не смогли Нападающий «Трактора» Юрий Петров прокомментировал поражение команды от «Авангарда» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Бывший игрок «Автомобилиста» Палушай першел в минское «Динамо» Американский нападающий Аарон Палушай стал игроком минского «Динамо», сообщает «Р-Спорт».

Пуяц, Галвиньш и Гиллис не помогут рижскому «Динамо» в матчах с «Йокеритом» Защитники рижского «Динамо» Георгий Пуяц и Гунтис Галвиньш, а также нападающий Колтон Гиллис не сыграют против «Йокерита» в выездных матчах регулярного чемпионата КХЛ. Как сообщает официальный сайт клуба, эти игроки получили травмы.

Иван Касутин: Мы дали достойный бой лидерам Вратарь «Нефтехимика» Иван Касутин поделился мнением о поражении от СКА (0:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

Эдуард Занковец: Мы оказались готовы ухватить удачу и не отпустить Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (5:3).

Илья Воробьев: Такое впечатление, что съездили на Дальний Восток, а между делом сыграли в хоккейчик Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (3:5).