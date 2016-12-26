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«Югра» обыграла «Сибирь»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Югра» дома взяла верх над «Сибирью» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Александр Угольников, Роман Людучин и Андрей Алексеев, к гостей — Евгений Артюхин и Йоонас Кемппайнен.

Клуб из Ханты-Мансийска занимает 13-е место в Восточной конференции, команда из Новосибирска идет в ней девятой.

4 января «Югра» примет «Торпедо», а «Сибирь» 28 декабря встретится на выездке с новокузнецким «Металлургом».

Матч

Югра - Сибирь - 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Голы:

Артюхин 18:08 (0:1). Угольников (Панов, Хлыстов), 21:35 (1:1). Людучин (Панов), 25:20 (2:1). Кемппайнен (Игнатович, Хлопотов), 40:50 (2:2). Алексеев (Макаров), 54:24 (3:2).

Место и дата

26 декабря 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция

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