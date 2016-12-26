Вальтер Маццарри: Мы довольны ничьей, учитывая все случившееся

Главный тренер «Уотфорда» Вальтер Маццарри поделился впечатлениями после матча против «Кристал Пэлас» в 18-м туре чемпионата Англии. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

«Учитывая все случившееся в первые минуты (за первые 14 минут были заменены из-за травм два игрока «Уотфорда»), а такого в моей карьере не было никогда, мы довольны результатом. Такие потери повлияли бы на любую команду. Мне не понравилась игра моей команды, но я доволен командным духом, который мы показали во втором тайме», - цитирует Маццарри ВВС.

Счет на 26-й минуте открыл полузащитник гостей Йоан Кабай. Вскоре Кристиан Бентеке мог удвоить преимущество своей команды, однако не реализовал пенальти. Во втором тайме Трой Дини с одиннадцатиметровой отметки восстановил равенство.

Отметим, что это был первый матч, который лондонский клуб провел с новым главным тренером Сэмом Эллардайсом. Хозяева поля с 22 очками занимают на данный момент 10-е место, их сегодняшний соперник с 16 баллами - на 17-й строчке.

В следующем туре «Уотфорд» 1 января примет «Тоттенхэм», а «Кристал Пэлас» в тот же день сыграет на выезде с «Арсеналом».