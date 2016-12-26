Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Лугано4 : 2Автомобилист
Хоккей  ЦСКА1 : 2Локомотив
Хоккей  Динамо Минск- : -Канада
Хоккей  Слован5 : 4 БСпартак
Хоккей  Швеция (U-20)2 : 0Дания (U-20)
Хоккей  США (U-20)- : -Латвия (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Ловчев: Джикия – это хороший трансфер для «Спартака»

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского Спорта» Евгений Ловчев – о свершившемся трансфере защитника «Амкара» Георгия Джикии в «Спартак».

- По тому, как он играл у Гаджиева в Перми, да, это хорошая находка, - говорит Ловчев. - А два русскоговорящих защитника в центре – вообще отличная история. Тем более, эту зону «Спартаку» необходимо укреплять, а с Таски нужно прощаться. Боккетти – нормальный игрок, медленный немного, но грамотный. А Джикия сейчас на подъеме, выглядит успешно, в сборную приглашается. В общем, в перспективе трансфер сильный, но нужно посмотреть, как Джикия будет адаптироваться к новым условиям и требованиям.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Евгений Ловчев
Евгений ЛовчевЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» по буллитам проиграл «Словану»«Слован» дома обыграл «Спартак» (5:4 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.Джикия посетил музей «Спартака» (фото)Перешедший из «Амкара» в «Спартака» защитник Георгий Джикия посетил клубный музей красно-белых.Анатолий Бышовец: Возможно, Джикии не хватает опыта, но перспективы в «Спартаке» у него естьЗаслуженный тренер России Анатолий Бышовец – о свершившемся трансфере защитника «Амкара» Георгия Джикии в «Спартак».Красно-белая тройка. Кого выбрать «Спартаку»: Луиc Адриано, Эменике, ЙоветичКрасно-белая тройка. Кого выбрать «Спартаку»: Луиc Адриано, Эменике, ЙоветичНародная команда активно ищет усиление в атакующую линиюГеоргий Джикия: Рассчитываю закрепиться в основе «Спартака»Защитник Георгий Джикия прокомментировал переход из «Амкара» в «Спартак».«Спартак» подтвердил переход Джикии«Спартак» на своем официальном сайте подтвердил переход из «Амкара» защитника Георгия Джикии.Гаджи Гаджиев: Не могу идти против решения руководства продать ДжикиюГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал предстоящий переход защитника Георгия Джикии в «Спартак».Президент «Амкара» подтвердил переход Джикии в «Спартак»Президент «Амкара» Геннадий Шилов подтвердил переход защитника Георгия Джикии в «Спартак».Александр Бубнов: Эменике и Адриано в «Спартаке» - это уже переборФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением о последних трансферных слухах вокруг московского «Спартака».«Спартак» предложил «Интеру» за Йоветича 15 млн евро«Спартак» сделал «Интеру» предложение о трансфере нападающего Стевана Йоветича, сообщает ITASportPress.Джикия сегодня станет игроком «Спартака»Защитник «Амкара» Георгий Джикия перейдет в «Спартак». Соглашение будет подписано сегодня.Сомнительный Эменике. Колонка Евгения ДзичковскогоСомнительный Эменике. Колонка Евгения ДзичковскогоОбозреватель «Советского спорта» рассуждает о возможном трансфере Эммануэля Эменике в «Спартак» и находит его неоптимальным.Лука Джорджевич: Сделаем все возможное, чтобы «Спартак» вновь остался без чемпионстваНападающий «Зенита» Лука Джорджевич рассказал о первоочередных задачах питерской команды.Болельщики «Спартака» – самые недисциплинированные в РоссииБолельщики «Спартака» – самые недисциплинированные в России«Советский спорт» рассказывает, кого, за что и на сколько штрафовал КДК в первой части сезона РФПЛ.«Спартак» достиг соглашения с ЭменикеКак сообщает турецкое издание Yeni Şafak, нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике вернется в московский «Спартак», цвета которого он защищал с 2011 по 2013 гг.«Спартак» заинтересован в приобретении защитника итальянского «Сассуоло»Московский «Спартак» заинтересован в приобретении защитника итальянского «Сассуоло» Франческо Ачерби. Об этом сообщает портал Ita Sport Press.«Амкар» может пополниться одним из лучших защитников ФНЛОдин из лучших центра­льных защитников ФНЛ ­Виталий Шахов, выступ­ающий в «Факеле», близо­к к переходу в «Амкар».«Спартак» подписывает мясника-танцора. 7 фактов о Луисе Адриано«Спартак» подписывает мясника-танцора. 7 фактов о Луисе АдрианоПо слухам красно-белые уже обговорили все условия по приобретению бразильского форварда.Квинси Промес – главная цель «Ливерпуля» в зимнее трансферное окно«Ливерпуль» в зимнее трансферное окно попытается приобрести полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, сообщает Mirror.«Спартак» и «Милан» договорились о переходе Луиса АдрианоМосковский «Спартак» и «Милан» согласовали все условия сделки по переходу бразильского форварда Луиса Адриано, сообщает Webcalcio.

Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Георгий Джикия
Георгий Джикиявсе новости