Евгений Ловчев: Джикия – это хороший трансфер для «Спартака»

Обозреватель «Советского Спорта» Евгений Ловчев – о свершившемся трансфере защитника «Амкара» Георгия Джикии в «Спартак».

- По тому, как он играл у Гаджиева в Перми, да, это хорошая находка, - говорит Ловчев. - А два русскоговорящих защитника в центре – вообще отличная история. Тем более, эту зону «Спартаку» необходимо укреплять, а с Таски нужно прощаться. Боккетти – нормальный игрок, медленный немного, но грамотный. А Джикия сейчас на подъеме, выглядит успешно, в сборную приглашается. В общем, в перспективе трансфер сильный, но нужно посмотреть, как Джикия будет адаптироваться к новым условиям и требованиям.