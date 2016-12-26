«Спартак» подтвердил переход Джикии
«Спартак» на своем официальном сайте подтвердил переход из «Амкара» защитника Георгия Джикии.
«ФК «Спартак-Москва» и ФК «Амкар» подписали трансферный контракт о переходе в наш клуб 23-летнего защитника Георгия Джикии. Георгий выступал за «Амкар» с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за пермскую команду 16 матчей и забил один гол. Джикия - кандидат в сборную России. Сегодня этот защитник заключил с красно-белыми долгосрочный контракт, который вступает в силу 27 декабря 2016 года», - говорится в сообщении.
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