Дини забил 100-й мяч за «Уотфорд»
Сегодня «Уотфорд» сыграл
вничью с «Кристал Пэлас» в матче 18-го тура чемпионата Англии (1:1). Сравнял
счет с пенальти Трой Дини.
Для Дини это 100-й мяч за
команду во всех турнирах. «Приятно было
наконец забить сотый гол. Мне давно это не удавалось, и у меня словно гора
свалилась с плеч. В матче с «Сандерлендом»
я был плох, и тренер имел полное право оставить меня в запасе», - цитирует Дини
ВВС.
28-летний Трой Дини
выступает за «Уотфорд» с 2010 года.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически