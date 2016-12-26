Дини забил 100-й мяч за «Уотфорд»

Сегодня «Уотфорд» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 18-го тура чемпионата Англии (1:1). Сравнял счет с пенальти Трой Дини.

Для Дини это 100-й мяч за команду во всех турнирах. «Приятно было наконец забить сотый гол. Мне давно это не удавалось, и у меня словно гора свалилась с плеч. В матче с «Сандерлендом» я был плох, и тренер имел полное право оставить меня в запасе», - цитирует Дини ВВС.

28-летний Трой Дини выступает за «Уотфорд» с 2010 года.