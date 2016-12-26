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Георгий Джикия: Рассчитываю закрепиться в основе «Спартака»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Защитник Георгий Джикия прокомментировал свой переход из «Амкара» в «Спартак».

«Очень рад, что «Спартак» принял решение подписать со мной контракт. Готов оправдать доверие и двигаться только вперед. Рассчитываю прежде всего закрепиться в основном составе и сделаю все, чтобы помочь команде добиться поставленных перед ней целей», - приводит слова Джикии официальный сайт столичного клуба.

Напомним, что 23-летний защитник пермского клуба сегодня заключил контракт со «Спартаком». Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев уже выразил сожаление в связи с этим переходом. По мнению обозревателя «Советского спорта» Евгения Ловчева, переход Джикии – это очень удачный трансфер для «Спартака»: «Два русскоязычных защитника в центре – вообще отличная история», а бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец назвал этот трансфер «обоснованным приобретением».

В текущем сезоне Георгий Джикия в 17 матчах чемпионата России забил один мяч и сделал одну голевую передачу. 



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