Сесар Навас ведет переговоры о переходе из «Ростова» в «Осасуну»

Защитник «Рубина» Сесар Навас может покинуть «Ростов» и перейти в «Осасуну». Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Diario de Navarra, «Осасуна» ведет переговоры о переходе игрока уже зимой. С представителями «Ростова» общается спортивный директор памплонцев Петар Васильевич, который ведет переговоры и лично с Навасом. Сам игрок хотел бы вернуться в Испанию.

В текущем сезоне 36-летний Сесар Навас провел 22 матча за «Ростов» и забил один мяч при двух голевых передачах.