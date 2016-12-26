Rebels стала победителем AOC Dota 2 CUP
Команда Rebels победила на онлайн-турнире AOC Dota 2 CUP.
В финальном матче Rebels обыграла коллектив Elements Pro Gaming со счетом 3:0.
Финальные игры AOC Dota 2 CUP проходили с 22 по 25 декабря. В турнире принимали участие 12 команд из СНГ.
Призовой фонд чемпионата составил 315 000 рублей и был распределен:
1 место - 130.000 рублей: Rebels
2 место - 70.000 рублей: Elements Pro Gaming
3-4 места – по 35.000 рублей: ProDota, Team Empire
5-8 место – по 11.250 рублей: Rush, 8000, Sharks, LFS
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