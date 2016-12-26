Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Лугано4 : 2Автомобилист
Хоккей  ЦСКА1 : 2Локомотив
Хоккей  Динамо Минск- : -Канада
Хоккей  Слован5 : 4 БСпартак
Хоккей  Швеция (U-20)2 : 0Дания (U-20)
Хоккей  США (U-20)- : -Латвия (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Rebels стала победителем AOC Dota 2 CUP

Комментарии

Команда Rebels победила на онлайн-турнире AOC Dota 2 CUP.

В финальном матче Rebels обыграла коллектив Elements Pro Gaming со счетом 3:0.

Финальные игры AOC Dota 2 CUP проходили с 22 по 25 декабря. В турнире принимали участие 12 команд из СНГ.

Призовой фонд чемпионата составил 315 000 рублей и был распределен:

1 место - 130.000 рублей: Rebels
2 место - 70.000 рублей: Elements Pro Gaming
3-4 места – по 35.000 рублей: ProDota, Team Empire
5-8 место – по 11.250 рублей: Rush, 8000, Sharks, LFS

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Team EnVyUs укомплектовала состав по League of LegendsОрганизация Team EnVyUs укомплектовала состав по League of Legends на весенний сплит NA LCS.Vega Squadron и Team Empire примут участие в Royal Arena Season 2Организаторы турнира Royal Arena по Dota 2 анонсировали список участников и группы второго сезона.Дмитрий «hooch» Богданов: Хочу прояснить эту ситуацию с посевом, поскольку она выглядит как очень большая шуткаКапитан команды .Russia Дмитрий «hooch» Богданов написал открытое письмо организаторам WESG, в котором выразил недовольство посевом группы А.Илья «ALOHADANCE» Коробкин достиг отметки 9 000 MMRБывший игрок Virtus.pro и Team Empire Илья «ALOHADANCE» Коробкин достиг отметки 9 000 MMR в одиночном рейтинге Dota 2.Анонсированы группы турниров WESG по Dota 2 и CS:GOОрганизаторы World Electronic Sports Games представили распределение команд по группам на турнирах по Dota 2 и CS:GO.Менеджер Virtus.pro: В данный момент мы не видим необходимости в тренере, но все может изменитьсяМенеджер команды Virtus.pro по Dota 2 Андрей «Kimi» Квасневский ответил на вопросы пользователей официальной группы команды в ВКонтакте.Ростислав «fn» Лозовой покинул Vega SquadronРостислав «fn» Лозовой покинул состав Vega Squadron по Dota 2. Об этом сообщил официальный сайт организации.Виктор «TaZ» Войтас: Sneg – лучший руководительИгрок команды Virtus.pro по CS:GO Виктор «TaZ» Войтас прокомментировал ситуацию с увольнением игрока Team SoloMid Шона «sgares» Гейрса.Австралийский суд оштрафовал Valve на $3 миллионаФедеральный суд Австралии оштрафовал компанию Valve на 3 миллиона долларов за нарушение прав потребителя.RoX Tigers анонсировала новый состав по League of LegendsКорейская команда RoX Tigers представила новый состав по League of Legends.Роман «CaspeRRR» Лепехин: Большой процент владельцев «клал болт» на своих игроковКомментатор студии StarLadder Роман «CaspeRRR» Лепехин рассказал о том, как стоит игрокам вести дела с организацией.Вон «Chuan» Хок Чуань: Игроки сильных команды за год будут получать более $720 тысячПортал dota2.ru опубликовал перевод интервью Вона «ChuaN» Хок Чуаня для 766APP. Бывший игрок NewBee рассказал о лучших командах The Boston Major, о зарплатах игроков и поделился мнением о новом патче.Team SoloMid расторгла контракт с игроком из-за открытого письма к PEAАмериканская организация Team SoloMid расторгла контракт с капитаном команды по CS:GO Шоном «sgares» Гейрсом из-за открытого письма в адрес PEA.The Alliance стала чемпионом WellPlay Invitational #6Шведская команда The Alliance стала победителем шестого турнира WellPlay Invitational по Dota 2.Гиоргос «SsaSpartan» Гианнакополос: Потребуется немало времени, чтобы пофиксить все недостатки этого патчаКапитан греческой команды Ad Finem Гиоргос «SsaSpartan» Гианнакополос в интервью порталу dota2.ru рассказал о атмосфере внутри команды, физических тренировках, любимых фильмах, новом патче 7.00, а также сравнил свою команду с Natus Vincere.Virtus.pro укомплектовала состав по League of LegendsОрганизация Virtus.pro укомплектовала состав по League of Legends на весенний сезон LoL Continental League.Павел Занозин: The Boston Major выглядел как концерт рок-звездыСпортивный комментатор Павел Занозин в интервью cyber.sports.ru рассказал о поездке на The Boston Major 2016.Игроки по CS:GO выступили против запрета на участие в ESL Pro LeagueИгроки американских команд по CS:GO, которые состоят в Professional Esports Association (PEA), написали открытое письмо от имени игроков команд Cloud9, Counter Logic Gaming, Immortals, Team Liquid и Team SoloMid, в котором высказали свое недовольство решением PEA.ФК «Динамо» Киев презентовал первого игрока по FIFAУкраинский футбольный клуб «Динамо» Киев презентовал киберспортивное направление.League of Legends стала самой прибыльной игрой в 2016 годуАналитическое агентство SuperData опубликовало обзор игрового рынка за 2016 год.