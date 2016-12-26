Эурелио Гомеш: Знал, что Бентеке двигается медленно при пенальти, и я могу определить, в какую сторону он бьет

Вратарь «Уотфорда» Эурелио Гомеш поделился впечатлениями после матча против «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии. Напомним, что матч завершился вничью – 1:1.

«В эпизоде с пенальти я вышел на мяч, а он первым выставил ногу. Я не хотел фолить. Эпизод был 50 на 50, и я не думал, что меня могут удалить. Когда Бентеке бил пенальти, я знал, что он будет медленно подходить к мячу. Я видел несколько его пенальти перед матчем. Знал, что если я подожду, я смог угадать, куда он пробьет», - цитирует Гомеша ВВС.

Счет на 26-й минуте открыл полузащитник гостей Йоан Кабай. Вскоре Кристиан Бентеке мог удвоить преимущество своей команды, однако не реализовал пенальти. Во втором тайме Трой Дини с одиннадцатиметровой отметки восстановил равенство.

Отметим, что это был первый матч, который лондонский клуб провел с новым главным тренером Сэмом Эллардайсом. Хозяева поля с 22 очками занимают на данный момент 10-е место, их сегодняшний соперник с 16 баллами - на 17-й строчке.

В следующем туре «Уотфорд» 1 января примет «Тоттенхэм», а «Кристал Пэлас» в тот же день сыграет на выезде с «Арсеналом».