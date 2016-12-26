Эурелио Гомеш: Знал, что Бентеке двигается медленно при пенальти, и я могу определить, в какую сторону он бьет
Вратарь «Уотфорда» Эурелио
Гомеш поделился впечатлениями после
матча против «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии. Напомним, что матч завершился
вничью – 1:1.
«В эпизоде с пенальти я
вышел на мяч, а он первым выставил ногу. Я не хотел фолить. Эпизод был 50 на
50, и я не думал, что меня могут удалить. Когда Бентеке бил пенальти, я знал,
что он будет медленно подходить к мячу. Я видел несколько его пенальти перед
матчем. Знал, что если я подожду, я смог угадать, куда он пробьет», - цитирует
Гомеша ВВС.
Счет на 26-й минуте открыл полузащитник гостей Йоан Кабай. Вскоре Кристиан Бентеке мог удвоить преимущество своей команды, однако не реализовал пенальти. Во втором тайме Трой Дини с одиннадцатиметровой отметки восстановил равенство.
Отметим, что это был первый матч, который лондонский клуб провел с новым главным тренером Сэмом Эллардайсом. Хозяева поля с 22 очками занимают на данный момент 10-е место, их сегодняшний соперник с 16 баллами - на 17-й строчке.
В следующем туре «Уотфорд» 1 января примет «Тоттенхэм», а «Кристал Пэлас» в тот же день сыграет на выезде с «Арсеналом».
Матч
Уотфорд - Кристал Пэлас - 1:1 (0:1)
Голы
Кабай 26 (0:1). Дини 71 (1:1 - пен.).
Состав
Уотфорд: Гомес, Бритос, Янмат (Суньига, 4, Синклер, 85), Кабул, Прёдль, Холебас, Бехрами (Дини, 14), Гедиура, Капу, Амрабат, Игало
Кристал Пэлас: Хеннесси, Данн, Делэйни, Келли, Уорд, Панчон, Заха, Таунсенд (Матч, 74), Фламини (Кэмпбелл, 81), Кабай, Бентеке К.
Незабитые пенальти
Бентеке К. (Кристал Пэлас), 37
Предупреждения:
Холебас, 53; Бритос, 90 - Панчон, 45; Бентеке К., 45; Делэйни, 71; Заха, 87
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
26 декабря 15:30, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция