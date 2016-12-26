Дмитрий Васильев: СБР нужно стараться найти точки соприкосновения с международными федерациями

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал нынешнюю ситуацию в мировом биатлоне.

Напомним, по резолюции IBU запланированный на 9 - 12 марта девятый этап Кубка мира будет перенесен из Тюмени. Такое решение было принято на фоне продолжения расследования в отношении российских биатлонистов, подозреваемых в применении допинга.

- Нам ни в коем случае нельзя впадать в истерику. Через некоторое время вся эта ситуация закончится. Я надеюсь, что со сменой политического руководства в некоторых странах все должно пойти в спорте в лучшую сторону. Спортсменам и тренерам - делать свое дело, а руководству Союза биатлонистов России - стараться найти точки соприкосновения с международными федерациями, - цитирует Васильева Sobesednik.ru.



