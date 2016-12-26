Анатолий Бышовец: Возможно, Джикии не хватает опыта, но перспективы в «Спартаке» у него есть

Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец – о свершившемся трансфере защитника «Амкара» Георгия Джикии в «Спартак».

- Ситуация, в которой оказался «Спартак», требовала приобретения центрального защитника. Это и проблемы с Боккетти, травмы Маурисио и Таски. А в этой зоне вариация приводит к тому, что между защитниками отсутствует должное взаимопонимание, когда игра каждого из защитников дополняет друг друга, - говорит Бышовец. – По тому, что видел в последних матчах в исполнении Джикии, а это и игра со «Спартаком», с ЦСКА, скажу, что у него хорошие физические качества, есть навыки игры вверху. Возможно, не хватает опыта для игр на европейском уровне. Все-таки есть проблемы с необоснованными фолами, что, наверное, отчасти связано с темпераментом, есть сложности с умением распорядиться мячом, чтобы начать атаку или продолжить ее. В завершающей стадии дела обстоят лучше. При стандартах он может принести немало пользы. В целом, думаю, что материал хороший и приобретение обоснованное, но нужно время.

Евгений Ловчев: Джикия – это хороший трансфер для «Спартака»