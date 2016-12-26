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«Челси» разгромил «Борнмут»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Челси» дома крупно обыграл «Борнмут» (3:0) в 18-м туре чемпионата Англии.

У победителей отличились Педро Родригес (24-я и 90-я минуты) и Эден Азар (49-я - с пенальти).

Лондонский клуб набрал 46 очков и упрочил лидерство в таблице АПЛ, его сегодняшний соперник с 21 баллом идет 13-м.

В следующем туре «Челси» 31 декабря примет «Сток Сити», а «Борнмут» в тот же день сыграет на выезде с «Суонси».

Матч

Челси - Борнмут - 3:0 (1:0)

Голы

Педро 24 (1:0). Азар 49 (2:0 - пен.). Педро 90 (3:0).

Состав

Челси: Куртуа, Алонсо, Луиз, Аспиликуэта, Кэйхилл, Мозес (Айна, 90), Фабрегас, Виллиан (Чалоба, 84), Матич, Азар (Батшуайи, 90), Педро

Борнмут: Боруц, Фрэнсис, Кук С., Дэниелс, Смит А., Смит Б. (Айб, 77), Гослинг, Артер, Уилшер, Кинг (Афобе, 66), Сурмэн (Станислас, 66)

Предупреждения:

Педро, 63 - Уилшер, 15

Судья:

Майкл Джонс (Англия)

Место и дата

26 декабря 18:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция



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