«Челси» разгромил «Борнмут»
«Челси» дома крупно обыграл «Борнмут» (3:0) в 18-м туре чемпионата Англии.
У победителей отличились Педро Родригес (24-я и 90-я минуты) и Эден Азар (49-я - с пенальти).
Лондонский клуб набрал 46 очков и упрочил лидерство в таблице АПЛ, его сегодняшний соперник с 21 баллом идет 13-м.
В следующем туре «Челси» 31 декабря примет «Сток Сити», а «Борнмут» в тот же день сыграет на выезде с «Суонси».
Матч
Голы
Педро 24 (1:0). Азар 49 (2:0 - пен.). Педро 90 (3:0).
Состав
Челси: Куртуа, Алонсо, Луиз, Аспиликуэта, Кэйхилл, Мозес (Айна, 90), Фабрегас, Виллиан (Чалоба, 84), Матич, Азар (Батшуайи, 90), Педро
Борнмут: Боруц, Фрэнсис, Кук С., Дэниелс, Смит А., Смит Б. (Айб, 77), Гослинг, Артер, Уилшер, Кинг (Афобе, 66), Сурмэн (Станислас, 66)
Предупреждения:
Судья:
Майкл Джонс (Англия)
Место и дата
26 декабря 18:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция