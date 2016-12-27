«Маунтфилд» - «Автомобилист». Начало текстовой трансляции – 17:05 мск
Во вторник в своем втором матче Кубка Шпенглера российский «Автомобилист»
сыграет с чешским «Маунтфилдом».
Их матч пройдет в
Давосе на льду «Вайллант-Арены» и начнется в 17:05 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Отметим, что в группе Торриани также играет швейцарский
«Лугано». Он в понедельник в стартовом матче турнира обыграл «Автомобилист» -
4:2. «Лугано» и «Маунтфилд» свой матч, который будет заключительным в группе,
проведут в среду.
В другой группе – Каттини – выступают швейцарский «Давос», минское «Динамо» и сборная Канады.
Матч
Место и дата
27 декабря 17:05, Вейлант Арена, Онлайн-трансляция
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