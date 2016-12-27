«Маунтфилд» - «Автомобилист». Начало текстовой трансляции – 17:05 мск

Во вторник в своем втором матче Кубка Шпенглера российский «Автомобилист» сыграет с чешским «Маунтфилдом».

Их матч пройдет в Давосе на льду «Вайллант-Арены» и начнется в 17:05 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Отметим, что в группе Торриани также играет швейцарский «Лугано». Он в понедельник в стартовом матче турнира обыграл «Автомобилист» - 4:2. «Лугано» и «Маунтфилд» свой матч, который будет заключительным в группе, проведут в среду.

В другой группе – Каттини – выступают швейцарский «Давос», минское «Динамо» и сборная Канады.