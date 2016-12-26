«Лестер» уступил «Эвертону»
«Лестер» дома проиграл «Эвертону» (0:2) в 18-м туре чемпионата Англии.
У победителей отличились Кевин Миряльяс (51-я минута) и Ромелу Лукаку (90-я).
«Лисы» с 17-ю очками занимают на данный момент 16-е место, «ириски» с 26 баллами идут седьмыми.
В следующем туре «Лестер» 31 декабря примет «Вест Хэм», а «Эвертон» днем ранее сыграет на выезде с «Халл Сити».
Матч
Лестер Сити - Эвертон - 0:2 (0:0)
Голы
Миральяс 52 (0:1). Лукаку 90 (0:2).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Чилуэлл, Василевски, Морган, Амарти, Симпсон, Кинг (Марез, 64), Олбрайтон, Окадзаки (Дринкуотер, 46), Грэй (Ульоа, 65), Слимани
Эвертон: Роблес, Мори, Холгейт, Уильямс, Бэйнс, Коулмэн, Леннон (Клеверли, 88), Миральяс (Баркли, 76), Бэрри (Дэвис, 68), Гуйе, Лукаку
Предупреждения:
Симпсон, 79; Дринкуотер, 85; Морган, 90 - нет
Судья:
Стюарт Эттуэл (Англия)
Место и дата
26 декабря 18:00, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция