«Арсенал» дома обыграл «Вест Бромвич» благодаря голу Жиру
Матч 18-го тура чемпионата
Англии между «Арсеналом» и «Вест Бромвич Альбион» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Арсенала».
Единственный мяч в активе
Оливье Жиру. После навеса от Месута Озила французский форвард выиграл воздушную
дуэль и отправил мяч в ворота.
«Арсенал» набрал 37 очков
и занимает третье место. У «Вест Брома» 23 очка и девятое место.
Чемпионат Англии.
Премьер-лига
18-й тур
Матч
Арсенал - Вест Бромвич - 1:0 (0:0)
Голы
Жиру 87 (1:0).
Состав
Арсенал: Чех, Бельерин, Гиббс (Монреаль, 71), Паулиста, Косьельни, Коклен (Рэмзи, 74), Джака, Озил, Санчес, Айвоби (Перес, 71), Жиру
Вест Бромвич: Фостер, Доусон, МакАули Г., Ньом, Эванс, Филлипс, Брант, Флетчер, Шадли (Маклин, 62), Якоб, Рондон (Робсон-Кану, 80)
Предупреждения:
Жиру, 43; Гиббс, 65; Рэмзи, 88 - Фостер, 83
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
26 декабря 18:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция