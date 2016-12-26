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«МЮ» дома обыграл «Сандерленд»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 18-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Сандерлендом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «МЮ».

Первый мяч на 39-й минуте забил Дэйли Блинд. В концовке матча отличились Златан Ибрагимович и Генрих Мхитарян. У гостей гол в активе Фабио Борини. «МЮ» набрал 33 очка и занимает шестое место в чемпионате Англии. У «Сандерленда» 14 очков и 18-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

18-й тур

Матч

Манчестер Юнайтед - Сандерленд - 3:1 (1:0)

Голы

Блинд 39 (1:0). Ибрагимович 82 (2:0). Мхитарян 86 (3:0). Борини 90 (3:1).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Рохо, Блинд, Кэррик, Лингард (Мхитарян, 62), Погба, Эррера (Феллайни, 84), Мата (Марсьяль, 74), Валенсия, Ибрагимович

Сандерленд: Пикфорд, ван Анхолт, Джилободжи, Джонс, Денайер, Коне, Ларссон (Хазри, 83), Ндонг (Лав, 87), Борини, Дефо, Аничебе

Предупреждения:

Блинд, 19 - Борини, 61; Коне, 90

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

26 декабря 18:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

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